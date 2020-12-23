ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Atamaların ne zaman başlayacağına ilişkin bir duyuru geldiğinde bunu takvim.com.tr sayfalarından öğrenebileceksiniz.