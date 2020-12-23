Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? 2021 öğretmen atama takvimi öğretmen olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Öğretmenlik mezunu binlerce kişi her yıl düzenli olarak yapılan atamaları araştırıyor. KPSS puanıyla başvuran adaylardan kazanan kişiler atandığı yerde görev yapmaya başlıyor. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.
Atamaların ne zaman başlayacağına ilişkin bir duyuru geldiğinde bunu takvim.com.tr sayfalarından öğrenebileceksiniz.
2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alındı. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılması planlanmıştı.
ATAMA TAKVİMİ NASIL İŞLİYOR?
– Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
– Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
– Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
– Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
-Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.