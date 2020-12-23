İlkokul ortaokul lise sınavları nasıl olacak? 1.2.3.4. sınıf sınavlar iptal mi? MEB okul sınavları açıklaması!

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak.

Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.