VGM burs sonuçları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. 15-30 Ekim tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları alındı. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı ve konu hakkında resmi bir açıklama da gelmedi. 2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.