MEB yurtdışı öğretmenlik başvuru ne zaman? 2021 MEB yurtdışı öğretmenlik başvuru şartları ve kontenjanları!

2021 MEB yurtdışı öğretmenlik başvuru şartları kontenjanları nelerdir? MEB yurtdışı öğretmenlik başvuru ne zaman? Yurtdışında görev yapmak isteyen öğretmenler için başvuru dönemi başladı. Öğretmenler başvurularını tamamladıktan ve göreve uygun bulunmasının ardından İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer pek çok ülkede görev yapma şansına kavuşabilecek.

MEB YURTDIŞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI!

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),