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    • 21.12.2020 16:42
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    • 21.12.2020 16:42
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    Hakim savcı sınav sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı nasıl öğrenilir?

    Merakla beklenen hakim savcı sınav sonuçları erişime açıldı. Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları binlerce aday tarafından sorgulanıyordu. Sonuçların 21 Aralık tarihinde açıklanacağı belirtilmiş ancak gün içerisinde herhangi bir açıklama gelmemişti. Gözler ÖSYM duyurularına çevrilirken merakla beklenen açıklama geldi. Haberimizden Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavına binlerce kişi giriş yapmıştı.

    takvim.com.tr
    Hakimlik savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı?

    Hakimlik savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakimlik savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarının 21 Aralık'ta açıklanacağı belirtilmişti. Sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ise binlerce aday tarafından merak ediliyor.

    HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları belli oldu. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

    HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    -Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

    -Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

    -Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

    -İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
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