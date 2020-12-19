KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi duyurusu!

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuç duyurusu ÖSYM tarafından geldi. Ortaöğretim mezunlarının katılımı ile 22 Kasım tarihinde yapılan sınavın ardından günlerdir sonuç duyurusu merakla bekleniyordu. Memur olmak isteyen adaylar 120 soruya cevap vermişti. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü yayımlanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.