Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.

"Sosyal" deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. "Uzak" deyince uzaktan eğitim, "canlı" deyince canlı ders...

Ama "okul" deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor.

Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 17, 2020