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    • Eğitim
    • 17.12.2020 12:19
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    • 17.12.2020 12:19
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    Bakanı 'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

    Son dakika haberine göre Bakanı , yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

    Bakan , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması