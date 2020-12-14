TRT EBA TV canlı yayın 14 Aralık 2020 Pazartesi izle! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen EBA TV 14-20 Aralık ders programı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayan haftalık EBA TV ders saatleri de program üzerinden paylaşıldı. EBA TV 14-20 Aralık ders progamı nedir? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ekranı...
EBA TV 14-20 ARALIK İLKOKUL DERS PROGRAM
EBA TV 14- 20 ARALIK ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV 14-20 ARALIK LİSE DERS PROGRAMI
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA TV UYDU AYARLARI
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.