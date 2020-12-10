Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından duyurulan yeni koronavirüs kararlarında okullarda yüz yüze eğitimin ertelendiği duyurulmuştu. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, okullar Ocak ya da Şubat'ta açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte son açıklamalar...

OKULLAR 4 OCAK'TA AÇILACAK MI?

Salgının düşüş eğilime geçtiğini ancak bu durumun henüz yeterli olmadığını belirten Bakan Selçuk, düşüşün umut verici olduğunu belirtti. 4 Ocak tarihinin iyimser bir tahmin olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, esnek bir yapı ile ilerlediklerini ifade etti.