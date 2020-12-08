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    • 08.12.2020 21:03
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    • 08.12.2020 21:06
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    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk’tan A Haber’de önemli açıklamalar

    Son dakika haberi… A Haber’de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde  bulunuyor.

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    , Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı.

    Bakan Selçuk, "Bu verilere göre TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu." dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde bulunuyor.

    Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

    Eğitim sistemimiz uluslararası düzeyde ivme kazandı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Eğitim SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk’tan A Haber’de önemli açıklamalar