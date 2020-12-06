EBA'nın; 23 Mart - 4 Aralık 2020 tarihleri arasında yaklaşık 11.4 milyar kez tıklandığı, 26.7 milyon kez indirildiği bildirildi.

23 Mart - 4 Aralık 2020 tarihleri arasında EBA Akademik Destek'e 1 milyon 804 bin 93 öğrenci ile 245 bin 66 öğretmenin katıldığı, 75 milyon 564 bin 483 saat canlı ders işlendiği öğrenildi.

EBA 9 AYDIR FAALİYETTE…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her alanda olduğu gibi eğitim alanında bir takım tedbirlerin alınmasına neden oldu. Yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) oluşturuldu.