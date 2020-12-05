Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.12.2020 14:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2020 14:19
    ABONE OL

    'den lerde muhtemel lara karşı önemli uyarı!

    (), öğretmenlerin lerde lardan korunmak için alabilecekleri önlemlerin yer aldığı video hazırlandı. Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.

    MEB'den canlı derslerle ilgili önemli uyarı!

    (), öğretmenlerin lerde lardan korunmak için alabilecekleri önlemlerin yer aldığı video hazırlandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından, "Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza http://eba.gov.tr/#/nasil-eba/canliders adresinden ulaşabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.

    Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim MEB'den canlı derslerde muhtemel siber saldırılara karşı önemli uyarı!