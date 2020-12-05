Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin EBA canlı derslerde siber saldırılardan korunmak için alabilecekleri önlemlerin yer aldığı video hazırlandı.

Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza https://t.co/6LXQL9Ismc adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/LrvhtLguUs — MEB (@tcmeb) December 5, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından, "Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza http://eba.gov.tr/#/nasil-eba/canliders adresinden ulaşabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.

Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.