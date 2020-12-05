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    • 05.12.2020 13:22
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    'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

    Son dakika haberi... Hazine ve () tarafından 'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

    1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendi

    Hazine ve () tarafından 'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

    GİB'in konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

    Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta 'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.

    Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

    Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

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    Haberler Eğitim GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi