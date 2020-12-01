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    • 01.12.2020 10:09
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    SON DAKİKA: 'den flaş sınav açıklaması: İleri bir tarihe ertelendi

    Son dakika haberine göre, , 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

    DHA
    MEB duyurdu: O sınavlar ertelendi

    ), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.


    MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır" denildi.

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