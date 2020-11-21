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    • 21.11.2020 09:49
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    • 21.11.2020 09:49
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    SON DAKİKA: Arnavutköy'de yasağa rağmen müşteri alan marketçiye ceza

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler devreye girdi. Arnavutköy'de dün akşam yasağın başlamasının ardından açık olan ve müşteri alan market sahibine ceza kesildi.

    DHA
    Yasağı delen marketçiye ceza

    İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler devreye girdi. Bu kapsamda AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak.

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam 20.00'de başlayan kısıtlamaları denetlemek amacıyla Arnavutköy'ün farklı noktalarında polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda Eski Edirne Caddesi ve Fatih Caddesinde denetimlerde bulunan ekipler, kafe ve restoran işletmecilerini içeriye müşteri almamaları yönünde uyardı.




    Saat 20.00'den sonra kapalı olması gerekirken içerisinde müşterilerin alışveriş yaptığı bir markete Hıfzıssıhha Kanununa göre ceza kesildi, market içerisindeki müşteriler polisin yaptığı anonslarla dışarıya çıkarıldıktan sonra market kapatıldı.

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    Haberler Eğitim SON DAKİKA: Arnavutköy'de yasağa rağmen müşteri alan marketçiye ceza