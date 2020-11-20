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    • Eğitim
    • 20.11.2020 15:12
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    • 20.11.2020 15:12
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    Son dakika: sınavları hafta sonu yapılacak

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, 2020- sınavları, hafta sonu 15 ilde 16 sınav merkezinde yapılacak. Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

    AA
    O sınavlar hafta sonu yapılacak

    sınavlarında, tüm adayların gireceği ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi 1. oturumu yarın saat 10.15, Testi'nin uygulanacağı 2. oturum saat 13.45, İdari 'nin uygulanacağı 3. oturum ise saat 16.15'te başlayacak.

    Adli Yargı-Avukat Testi 4. oturum Pazar günü saat 10.15 ve 2020-İcra sınavı saat 13.45'te başlayacak.

    Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nde 65 soru bulunacak ve adaylara yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

    Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ile testlerinde 35'er soru bulunacak ve adayların bunları yanıtlamaları için 50 dakika süreleri olacak.

    2020-İcra sınavında 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak ve adaylara yanıtlamaları için 105 dakika süre verilecek.

    Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları 21 Aralık'ta, 2020-İcra sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

    KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLECEK
    Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

    Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini kullanabilecek.

    SINAV GÖREVLİLERİ İLE ADAYLARIN DURUMLARI HES KODLARI ARACILIĞIYLA TAKİP EDİLECEK
    Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

    Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek, Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

    Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

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