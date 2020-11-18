"GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 MİLYON DERS YAPABİLME KAPASİTESİ"

Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne 49 milyon 768 bin ders saati hizmet veren canlı sınıf uygulamaları bu süreçte de aktif olarak hizmet sunacaktır. EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir.



9,1 milyar tıklanma oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi unvanını elde eden EBA internet portalımız ise 1.700'den fazla ders ve 40.000'nin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerimizin hizmetinde. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5.000'den fazla kitap ve 240.000'den fazla soru öğretmen ve öğrencilerimize sunulmaktadır.





Merkezî sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır.