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    • Eğitim
    • 12.11.2020 14:16
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    • 12.11.2020 14:40
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    SON DAKİKA: Başkanı Aygün duyurdu: 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır

    Son dakika haberine göre, Başkanı Prof. Dr. , "2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasında bulundu.

    DHA
    ÖSYM duyurdu: Giriş belgeleri yayımlandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. , 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesine yer verdi.

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