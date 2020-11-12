E-Okul sınav sonuçları sorgula! 1. dönem İlkokul, ortaokul, lise E-Okul yazılı sınav sonuçları öğren!

E-OKULA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

- E-Okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde karşınıza çıkacak sayfada, ilk olarak resimde verilen sayıları doğru bir şekilde kodlayınız.

- Sonra öğrencinin T.C. kimlik numarasını giriniz.

- Son olarak da öğrencinin okul numarasını girdikten sonra tamam butonuna tıklayınız.

- Daha sonra karşınıza çıkan sayfadan öğrenci fotoğrafı ile birlikte bazı kimlik bilgilerine girerek veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilirsiniz.

- E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrencinin okulla ilgili durum bilgilerini,okul ve öğrenci ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.