E-Okul sınav sonuçları sorgula! 1. dönem İlkokul, ortaokul, lise E-Okul yazılı sınav sonuçları öğren!

E-Okul yazılı sınav sonuçları öğren! 1.dönem E-Okul sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde 1. dönem yazılı sınavları sona erdi ve öğretmenler notları okul sistemine girmeye başladı. Öğrenciler de yazılılardan kaç aldığını öğrenmek istiyor. İşte, E-okul sınav sonuçları öğrenme ekranı!
E-OKUL YAZILI SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Giriş işlemini tamamlayan veliler ve öğrenciler karşılarına gelen ekranda sol bölümde bulunan menü üzerinden öğrenci ve okula ait tüm bilgilere detaylı bir şekilde ulaşabilirler.
E-okul sınav sonuçlarını sorgulamak için " Öğrenci Bilgileri" bölümünün alt kutucuğu olan "Not Bilgisi"ni işaretleyerek öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında katıldığı 1. dönem sınavların bilgilerine, hangi tarihte düzenlendiğine kolaylıkla ulaşılabilir. Bütün bu bilgilerin yanında öğrenciye ait devamsızlık bilgileri, sınav bilgileri, haftalık ders programı bilgileri ve alınan belgeler ile yıl sonu notları görüntülenebilir.
E-OKUL VBS NEDİR?
E okul, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılan hizmet sistemidir. Tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarının kullanması gereken bir yazılımdır. E okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının ders başarılarını, sonuçlarını takip edebileceği bilgilendirme yazılımıdır. Online site üzerinden öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlar. Veliler tarafından oldukça kullanılan sistem ile eğitim bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
E-OKULA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
- E-Okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde karşınıza çıkacak sayfada, ilk olarak resimde verilen sayıları doğru bir şekilde kodlayınız.
- Sonra öğrencinin T.C. kimlik numarasını giriniz.
- Son olarak da öğrencinin okul numarasını girdikten sonra tamam butonuna tıklayınız.
- Daha sonra karşınıza çıkan sayfadan öğrenci fotoğrafı ile birlikte bazı kimlik bilgilerine girerek veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilirsiniz.
- E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrencinin okulla ilgili durum bilgilerini,okul ve öğrenci ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.
E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER TAKİP EDİLEBİLİR?
E-Okul üzerinden öğrencilerin;
- Devamsızlık durumları
- Yazılı notları
- Karne notları
- Sınav tarihleri
- Aldığı belgeler
- Yılsonu notları
- Haftalık ders programı
- Nakil durumu
- Sınav bilgileri
- Sınıf bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.