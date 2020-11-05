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    • 05.11.2020 10:28
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    açıkladı! Bugün başladı 11 Kasım'a kadar sürecek | ek tercih işlemleri

    tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında () adayların ek tercihleri alınmaya başlandı. Ek tercih işlemlerinin 11 Kasım Çarşmaba günü sona ereceği bildirildi.

    AA
    ÖSYM açıkladı! Bugün başladı 11 Kasım'a kadar sürecek

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () Dikey Geçiş Sınavı () kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 11 Kasım'a kadar yapılacak.

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

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    Haberler Eğitim ÖSYM açıkladı! Bugün başladı 11 Kasım'a kadar sürecek | DGS ek tercih işlemleri