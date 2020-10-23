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    • Eğitim
    • 23.10.2020 12:02
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    • 23.10.2020 12:02
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    Milli Eğitim Bakanı canlı yayında açıkladı: İşte öğrencilere dağıtılan tablet sayısı

    Milli Eğitim Bakanı , Giresun'da önemli açıklamalar yaptı. Selçuk, öğrencilere tablet dağıtımına başlandığını söylerken; şu ana kadar 60 bin tabletin dağıtımının yapıldığını açıkladı.

    Canlı yayında açıkladı: İşte öğrencilere dağıtılan tablet sayısı

    Milli Eğitim Bakanı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğrencilere dağıtımı gerçekleşecek 500 bin tabletten 60 bininin dağıtımının yapıldığını söylerken, tabletler için en yüksek bağışı yapan kurumun TMSF olduğunu açıkladı.

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
    Şimdiye kadar 60 bin tabletin dağıtımını yaptık. Çocuklarımızın adil eğitime ulaşımını önemsiyoruz. 5.sınıfların eğitime başlayacak olmasına ilişkin teknik detayları bugün açıklayacağız.

    Tabletler için en yüksek bağışı yapan kurum TMSF'dir.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı: İşte öğrencilere dağıtılan tablet sayısı