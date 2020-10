Uzaktan eğitimde başarının 12 yolu

Coronavirüs süreci eğitim sistemini de tamamen değiştirdi. Uzaktan eğitim hayatımızda önemli bir yer edindi. Eğitim hayatında başarılı olmak için motivasyonu kaybetmemek, planlı çalışmak önem taşıyor. Uzmanlar; gençlere, uzaktan eğitim sürecini iyi yönetmenin yollarını anlattı:

PLAN YAPMAK ÖNEMLİ: Haftalık plan yapın. Planınızda günün hangi saatlerini eğitim için ayırdığınızı açıkça belirtin. Bu sürenin yeterli olup olmadığını gözden geçirin, gerekirse eğitim için ayırdığınız süreyi artırın. Ders çalışma saatlerinizi planlarken biyoritminizi dikkate alın.

SON ANA BIRAKMAYIN: Hangi görevinizi en son ne zaman tamamlamanız gerektiğini sık sık kontrol edin. İşlerinizi son ana kadar ertelemeyin, hatta düzeltme yapmanız gerekebileceğini de dikkate alarak teslim tarihinden önce tamamlayın.

SESSİZ ALAN BELİRLEYİN: Gün içinde evde en az kişinin bulunduğu saatleri belirleyin. Bu saatlerde kullanmak üzere, evde dikkatinizi dağıtmayacak bir 'sessiz alan' belirleyin. Ev halkından mümkün olduğunca sessiz olmalarını ve sizi rahatsız etmemelerini rica edin. Böylece çalışırken düşünce akışınızın kesintiye uğramasını önleyebilirsiniz.

DİKKATİNİZ DAĞILMASIN: Ders sırasında dikkat dağıtıcı nesnelerden uzak durun. Eğer eğitim amacıyla kullanmak zorunda değilseniz, cep telefonunuzu, müzik çaları, televizyonu kapatın. Ders çalışırken müzik dinlemek gibi bir alışkanlığınız varsa, en azından ses düzeyi dikkatinizi dağıtacak kadar yüksek olmasın.

MOLA VERİN: Aynı gün içinde birden fazla derse çalışacaksanız ya da aynı dersin farklı konularına çalışacaksanız, birinden diğerine geçerken mutlaka belli bir süre (örneğin 15-20 dakika) ara verin. Her oturumda hedefinizin ne olduğunu kendinize hatırlatın.

TEKRAR DİNLEYİN: Uzaktan veya çevrimiçi eğitim yayınlarını takip edin, bu yayınların kayıtlarını tekrar tekrar izleyin, dinleyin. Öğrendiklerinizi sanki başka birine anlatıyormuş gibi sesli olarak anlatmaya çalışın. Bu esnada anlamadığınız hususların farkına varırsınız. Bir dersi veya bir konuyu anlamadan yeni bir konuya geçerseniz o konuyu öğrenmekte zorlanırsınız. Önceki konulara ilişkin öğrenme açıklarınızı kapatmak için fazladan birkaç saat daha çalışın.

NOT TUTUN: Dersleri takip ederken not tutun. Hatta önemli noktaların dijital kayıtların hangi dakika aralıklarında açıklandığına ilişkin notlar da alabilir ve daha sonra o bölümleri tekrar dinleyebilirsiniz. Aynı konuyu dijital ortamda erişebileceğiniz farklı kaynaklardan okuyun, izleyin, dinleyin, karşılaştırın.

ZİNDE KAL

HAREKETİ UNUTMA: Uzun süre ekran başında hareketsiz kalmayın. Arada bir ayağa kalkın, gerinin, birkaç adım hareket edin, varsa evcil hayvanınıza dokunun. Sonra yine çalışmaya devam edersiniz. 3-5 dakikalık kısa molalar zihninizin de toparlanmasına yardımcı olacaktır.

SAĞLIĞA DİKKAT: Beden sağlığınıza dikkat edin. Yemeklerinizi zamanında yemeye, uykunuza, kişisel temizliğinize, egzersiz yapmaya gayret edin. Uzun süre ekrana bakmanın yol açacağı gözlerinizdeki yorgunluğu giderecek rutinler oluşturun.

ABARTMAYIN: Esas itibarı ile ders çalışmak olan 'işinizi' fazla da abartmayın! Sevdiklerinizle de zaman geçirin. Bu sizin rahatlamanıza ve gücünüzü toplamanıza yardımcı olur. Akranlarınızla bağlantılarınızı koparmayın ve sınıf arkadaşlarınızla iletişime geçin. Onlarla kaynak alışverişinde bulunun, soru sorun, birbirinizden öğrenmeye çalışın. Bu amaçla haberleşme grupları oluşturabilirsiniz.

MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN

Temel hedefinizi daima aklınızda bulundurun. Derslerinizi takip ettiğiniz, dersin gereklerini yerine getirdiğiniz ve sınavlarda başarılı olduğunuz takdirde alacağınız diploma ve dereceyi düşünün. Bu sizin motivasyonunuzu artıracaktır.