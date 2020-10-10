Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 10.10.2020 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2020 11:30
    ABONE OL

    Üniversitelere 45,3 milyar lira ödenek! En fazla ödenek 'nin oldu

    Üniversitelere 2021 yılı için 45,3 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 486,5 milyon lirayla oldu. Ankara Üniversitesinin ardından en fazla ödenek, 1 milyar 444,5 milyon lirayla Üniversitesine ve 1 milyar 341,6 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesine ayrıldı.

    AA
    Üniversitelere 45,3 milyar lira ödenek!

    Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla ne ayrılması planlandı.

    2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı.

    Ankara Üniversitesi, 2021 yılı için öngörülen 1 milyar 486 milyon 542 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim Başkanlığı (422 milyon 754 bin lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (787 milyon 432 bin lira), Türkiye İstatistik Kurumu (500 milyon 954 bin lira), Yargıtay (1 milyar 446,4 milyon lira), Danıştay (235 milyon 675 bin lira) ve Sayıştay (441 milyon 550 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

    İKİNCİ SIRADA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAR
    Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

    Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 30 milyon 843 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 36 milyon 346 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 43 milyon 703 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde sıralandı.

    Öte yandan her yıl ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) için ön görülen bütçe ise 643 milyon 549 bin lira oldu.

    Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

    Üniversite

    Ödenek tavanları (TL)

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    1.486.542.000

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    1.444.452.000

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

    1.341.646.000

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    1.177.845.000

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    1.090.331.000

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    1.028.693.000

    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    946.265.000

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

    910.864.000

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    829.317.000

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    805.593.000

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    801.167.000

    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

    790.648.000

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

    767.510.000

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

    727.052.000

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    709.904.000

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    704.532.000

    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    693.034.000

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ

    691.867.000

    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

    658.991.000

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

    656.533.000


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim Üniversitelere 45,3 milyar lira ödenek! En fazla ödenek Ankara Üniversitesi'nin oldu