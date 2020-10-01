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    • Eğitim
    • 01.10.2020 10:28
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    • 01.10.2020 10:28
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    başvuruları başladı | ÖSYM ALES başvuru sayfası

    ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre 6 Aralık'ta yapılacak olan için başvuruların başladığı açıklandı. Son başvuru tarihi olarak 12 Ekim belirlenirken, başvuru yapacak adayların HES kodu alması gerektiği hatırlatıldı.

    AA
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    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek.

    Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

    Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2020-ALES Kılavuzu'nda yer alıyor.

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