Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2020 bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve maddi destek sağlayan bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sınav tarihine az bir zaman kalan bursluluk sınavında hangi konulardan sorumlu olunacak? Taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilen tüm bilgiler… 8. sınıflar İOKBS'den başarılı olmak için 94 net yapmaları gerekir. 94 net karşılığında 475 puan getirecektir. 10. sınıflar İOKBS sınavını kazanmak için 79 net çıkarmalı ve bu netlere karşılık 433 puana sahip olmuş olur. İşte İOKBS-MEB bursluluk sınavı taban tavan puanları... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
PYBS - İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 28 Eylül'de açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Fakat geçen sene sonuçları saat 14.00'te ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
PYBS BURSLULUK SINAVI PUANLARI
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
PYBS İOKBS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
6.sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
6. Sınıfta okuyan ve İOKBS sınavına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.
7. sınıflar iokbs'den kaç net yapmalı?
7. sınıflar iokbs'den kaç net yaparsa sınavdan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS sınavında başarılı olur.
8. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
8. sınıflar İOKBS'den başarılı olmak için 94 net yapmaları gerekir. 94 net karşılığında 475 puan getirecektir.
9. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
9. sınıflar İOKBS'den kaç net çıkarmalı? 80 nete karşılık 439 puan alacak olan 9.sınıf öğrencileri bursluluk sınavından başarı elde etmiş olur.
10. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
10. sınıflar İOKBS sınavını kazanmak için 79 net çıkarmalı ve bu netlere karşılık 433 puana sahip olmuş olur.
11. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
11. sınıf öğrencileri İOKBS'den başarılı olması için 81 net ve 442 puan elde etmesi gerekir.
İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim süreçlerinde maddi yardımda bulunmak amacıyla yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İOKBS sınavı başvuru şartları şunlar:
-Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak
-Sınıf tekrarı yapmamış olmak
-Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak
-Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması.
PYBS SINAVI NEDİR?
Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.