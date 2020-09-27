İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim süreçlerinde maddi yardımda bulunmak amacıyla yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İOKBS sınavı başvuru şartları şunlar:

-Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak

-Sınıf tekrarı yapmamış olmak

-Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak

-Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması.

PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.