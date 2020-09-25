DGS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi resmi Twitter adresinden paylaştı. Açıklamanın ardından DGS tercih kılavuzu araştırması başlandı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercih ekranı...