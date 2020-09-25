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    • Eğitim
    • 25.09.2020 10:48
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    • 25.09.2020 10:48
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    Son dakika: 2020 tercih kılavuzu yayımlandı! DGS tercihleri nasıl yapılır?

    Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve () Başkanı Prof. Dr. dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, () tercih işlemlerinin başlatılacağını duyurmuştu. DGS tercihleri başladı. DGS tercihleri, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS sından yapılıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Adaylar dikkat! Tercihler başladı

    DGS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi resmi Twitter adresinden paylaştı. Açıklamanın ardından DGS tercih kılavuzu araştırması başlandı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercih ekranı...


    DGS TERCİH EKRANI AÇILDI!
    ÖSYM başkanı Aygün yaptığı açıklamada, Eylül'de başlayacağını belirterek, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.


    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.



    DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TERCİH EKRANI

    DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
    Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.
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    Haberler Eğitim Son dakika: 2020 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı! DGS tercihleri nasıl yapılır?
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