İKİ AYRI GRUP FARKLI GÜNLERDE OKULA GİDECEK

Anaokulu ve 1'inci sınıfların pazartesi günü nasıl yüz yüze eğitime başlayacağına dair detaylar netleşti. Öğrenciler haftanın 2 günü 2 grup halinde okula gidecek. Pazartesi - salı günleri okula gidecek öğrenciler mavi, perşembe - cuma gidecekler ise kırmızı grup olacak. Çarşamba günleri ise ders işlenmeyecek. Ders işlenmediği günlerde okullar dezenfekte edilecek. İşte yarından sonra başlayacak olan yüzyüze eğitimle ilgili tüm detaylar:

Sosyal mesafenin sağlanması için her sınıf ikiye bölünerek haftada 2 gün okula gidecek.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde dersler okul bahçelerinde işlenecebilecek.

İkili sıralarda tek öğrenci oturacak. Her sırada o öğrencinin adının yazılı olduğu etiketler yer alacak.

Yine EBA TV aracılığıyla uzaktan eğitim yapılacak.