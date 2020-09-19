



OKUMA YAZMA İÇİN: Bakanlığın özellikle okuma yazmayı öğrenecek birinci sınıf öğrencilerine öncelik tanıması çok doğru bir karar. Çünkü, birinci sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarının bu ilk adımlarında öğretmenleriyle tanışmaları çok önemli. Yazı yazabilmesi için kaleme dokunması, doğru kalem tutması, el kaslarını doğru kullanması ekrandan öğrendiğinden daha iyi olacaktır. Uzmanlar 6 ay eğitimden uzakta kalanların okula uyumda ciddi zorluklar yaşayacaklarını sık sık vurguluyor. İşte bu nedenle bu deneyim çok ama çok önemli. Ses temelli öğrenim için de yüz yüze eğitim şart.

'OKULUM TEMİZ BELGESİ': Okullar defalarca dezenfekte edildi, fiziki olarak hazırlandı. Yaklaşık bir aydır açılış provaları sık sık tekrarlandı. Bu dönemde başta özel okullar olmak üzere birçok okul bir hayli masraf yaparak "TSE Okulum Temiz" belgeleri aldı. Umarım okullar açılır ve belgeler de amacına erişir.

SINAV TÜM MÜFREDATTAN: Aileler ve eğitimciler birinci sınıflar kadar sınava girecek 8 ve 12'nci sınıfların da okulda olması gerektiğini düşünüyor. Bakan Ziya Selçuk'un, sınavlarda tüm konulardan sorumlu olunacağını açıklamasının ardından bu konuda da adım atılması şart. Çünkü, Bakan Selçuk'un açıkladığı gibi öğrenciler, merkezi sınavlarda müfredatın tamamından sorumlu olacak. İlkokulda sınav yok ama ortaokul ve lise öğrencilerinin okullarında yüz yüze sınavlarına girmesi öngörülüyor. Randevulu sistemle yapılması planlanan sınavlarda öğrenciler sırayla okula gidip sınava girecek.

OYUNLAR TEMASSIZ

Öğrenciler okulda temassız oyunlar oynayacak. Okula yeni başlayanların eğitimi daha önce oynanmış, çocukların keyif aldığı birbirinden farklı oyunlarla tamamlanacak. Bakanlık bu amaçla hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyun belirledi. Her oyun çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli edinimleri geliştirmeyi hedefliyor. Çocuğun okul ortamında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselleştirmesi isteniyor. İşe birkaç örnek: