AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. AÖF yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceski sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında sonuçların en geç 11 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.