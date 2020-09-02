ÖSYM Başkanı Halis Aygün, corona virüs nedeniyle sınavlarda alınacak çeşitli önlemler ilgili paylaşımda bulundu.

Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız,

KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 Pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu önlemleri ve hazırlıklarımızı paylaşmak istiyorum.

Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.

Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır.

Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.

Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından sms ile bilgilendirilecektir.

Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir.

Covid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.

Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir."

HES KODU

"HES kodu SMS ile nasıl alınır?" Sorusu öğrenciler ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini sorarken 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Bluetooth servisini açan uygulama kullanıcının sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden birisi daha sonra pozitif çıktığı takdirde 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıda bulunuyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı),kesin konum (GPS ve ağ tabanlı),kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.