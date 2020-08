18 milyona yakın öğrenci, bugün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı EBA TV üzerinden yayımlanan derslere başlıyor. Salgının seyrine göre 21 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan eğitimdeki dersler 20'şer dakika sürecek. Öğrenciler EBA TV'deki derslerden de sorumlu olacak. Yıl içinde yapılacak sınav ve sözlülerde öğrencilere uzaktan eğitimde verilen derslerden de soru gelecek. Ayrıca yine sadece TV kanallarındaki ve internet üzerindeki canlı sınıflarda işlenen derslere özgü de öğretmenler öğrencilerden proje ödevleri isteyebilecek.Uzaktan eğitim bugün sabah saat 09.00'da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Tüm sınıflarda ilk derste beden eğitimi dersleri verilecek. Uzaktan eğitim döneminde her gün dersler, çocukların ve gençlerin yaş kategorisine göre çeşitli fiziksel aktivitelerle başlayacak. Uzmanlar çocuklar okula gidemediği için, hareketliliğin daha az olacağı bu dönemde bu derslere katılımın oldukça önem arz ettiğini söyledi.2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB 'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bu kapsamda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğrencilerin bir üst sınıfa hazırlanmaları için oluşturulan müfredat çerçevesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak.EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek. Ders kitaplarıadresinden görülebilecek. Ayrıca hazırlık döneminde kullanabilecek çalışma kitaplarına da "uzaktanegitim. meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkinbaşlığıyla hazırlanan 5 adet kısa video paylaştı. Selçuk,ifadelerini kullandı.Uzmanlar, birinci ve ikinci sınıfa gidecek öğrencilerin velilerine, bugün başlayacak uzaktan eğitim dönemi için okuma becerisi kazandırma konusunda tavsiyelerde bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Öztahtalı, "Anne ve babanın seçtiği kitaplar değil, çocuğun kendi zevkine göre seçtiği kitaplarda okuma zevki oluşturmak, işi çok daha basitleştiriyor" dedi. Türkçe öğretmeni Sedef Özbayraktar isediye konuştu.