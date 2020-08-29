Bazı özel okullar bu yıl zamlı fiyatlardan geri adım atmazken geçen yıl vermedikleri hizmetin parasını da iade etmiyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının son döneminde pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim verilmesi sonrası özellikle yemek ve servis ücretlerini peşin toplayan özel okulların bu paraları iade etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yılın paralarını ödemeyen özel okullar bu yıl için de zamlı tarife uygulamaktan geri durmuyor. Gazetemizin telefonlarını kilitleyen veliler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Verilmeyen hizmetin parasını toplardılar. Şimdi de kimseyle muhatap olmuyorlar" dediler. İşte velilerin mesajları: *Geçtiğimiz yıl tüm senenin servis parasını peşin verdim. Oysa son 4 ay servis kullanmadık. Yakılmayan benzinin, çalışmayan personelin parasını aldılar. *Okul kaydında yemek, gibi ek ücretler de ödedik. Ancak uzaktan eğitimde evdeki interneti de biz ödedik. Bu yemek paralarını vermediler. Bu sene de yüksek fiyat istiyorlar

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Uzmanlar verilmeyen hizmetin parasının alınamayacağını bu paraları vermeyen okullar için Tüketici Hakem heyetlerine başvurulabileceğini belirterek, "Başvuru e-devlet üzerinden yapılıyor." dedi.