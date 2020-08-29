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    • Eğitim
    • 29.08.2020 Gazete
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    kapı duvar: Ücret iade edilmiyor, indirime de yanaşmıyorlar

    Geçtiğimiz yıl dört ay boyunca yapıp vatandaştan yemek ve servis ücreti alan bu paraları iade etmezken bu yıl için de indirime yanaşmıyor. Veliler ‘ Bakanlığı devreye girsin’ diyor.

    Özel okullar kapı duvar

    Bazı bu yıl zamlı fiyatlardan geri adım atmazken geçen yıl vermedikleri hizmetin parasını da iade etmiyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının son döneminde pandemi dolayısıyla verilmesi sonrası özellikle yemek ve servis ücretlerini peşin toplayan özel okulların bu paraları iade etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yılın paralarını ödemeyen özel okullar bu yıl için de zamlı tarife uygulamaktan geri durmuyor. Gazetemizin telefonlarını kilitleyen veliler Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Verilmeyen hizmetin parasını toplardılar. Şimdi de kimseyle muhatap olmuyorlar" dediler. İşte velilerin mesajları: *Geçtiğimiz yıl tüm senenin servis parasını peşin verdim. Oysa son 4 ay servis kullanmadık. Yakılmayan benzinin, çalışmayan personelin parasını aldılar. *Okul kaydında yemek, gibi ek ücretler de ödedik. Ancak uzaktan eğitimde evdeki interneti de biz ödedik. Bu yemek paralarını vermediler. Bu sene de yüksek fiyat istiyorlar

    TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
    Uzmanlar     verilmeyen hizmetin parasının alınamayacağını bu paraları vermeyen okullar için Tüketici Hakem heyetlerine başvurulabileceğini belirterek, "Başvuru e-devlet üzerinden yapılıyor." dedi.

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