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    • Eğitim
    • 27.08.2020 15:14
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    • 27.08.2020 15:15
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    'den son dakika açıklaması: KPSS açıklandı

    'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Lisans oturumlarına kısa bir süre kala açıklandı. Sınava sayılı günler kala ise KPSS giriş yerleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM Başkanlığınca, KPSS lisans düzeyi oturumları 6 Eylül’de gerçekleşecek. Detaylar haberimizde.

    KPSS sınav yerleri açıklandı

    06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

    GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN



    06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



    KPSS LİSANS TAKVİMİ

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.



    KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ

    KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

    KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

    KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

    KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021
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