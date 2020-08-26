Özel üniversite fiyatları belli oldu mu? sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınav sonuçları ve tercih işlemleri sona erdi. Gidecekleri üniversiteleri öğrenen öğrenciler şimdi de Özel üniversite fiyatları belli oldu mu? merak ediyor. ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı "2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında özel ve vakıf üniversitelerin ücretlerini araştırarak bu sayfamızı hazırladık. Aşağıda yer alan bilgilere göz atarak özel üniversitelerin güncel ücret tarifelerini siz de öğrenebilirsiniz.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)
Burssuz: 108.500 TL
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2021 YENİ KAYIT EĞİTİM ÜCRETLERİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ :72.000 TL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER: 72.000 TL
HUKUK FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İŞLETME FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU: 72.000 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;
"Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL'dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL'dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL'dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
2020-2021 Eğitim Yılı ücretinin, eğitimin, yetkili kamu kurumlarınca COVID-19 sebebiyle alınacak kararlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen uzaktan verilmesinin gerekebileceği ve salgına karşı alınacak tedbirler sebebiyle kampüsteki hizmetlerin sınırlı olarak sunulabileceği göz önüne alınarak, yeni girişli öğrenciler bakımından 110.000,00 TL, 2019 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından 106.000,00 TL olarak belirlenmesine; 2018 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından ise 2019 girişlilerle aynı oranda artış uygulanmasına, 2020-2021 Eğitim Yılı kontenjanın 1.231 öğrenci ve efektif olarak 819.5 tam ücret ödeyen öğrenci şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.
Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz."
Kıbrıs Özel Üniversite Ücretleri
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ücretleri:
http://www.ciu.edu.tr/tr/aday-ogrenciler/burslar-indirimler-ve-ucretler
Yakın Doğu Üniversitesi Ücretleri:
http://aday.neu.edu.tr/lisans-ve-onlisans/osym-kontenjanlari-taban-puanlari-ve-ucretleri/
Lefke Avrupa Üniversitesi Ücretleri:
http://www.eul.edu.tr/ogrenci-isleri/burslar-ve-indirimler/egitim-harc-ve-ucretleri/
Girne Amerikan Üniversitesi Ücretleri:
http://www.gau.edu.tr/calculate/
Girne Üniversitesi Ücretleri:
https://aday.kyrenia.edu.tr/index.php/tr/aday-ogrenciler/
Akdeniz Karpaz Üniversitesi Ücretleri:
http://www.akun.edu.tr/tr-tr/ContentDetail/kayit
Kıbrıs İlim Üniversitesi Ücretleri:
http://www.bun.edu.tr/
University of Nicosia Ücretleri:
https://www.unic.ac.cy/
European University Cyprus Ücretleri:
https://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/page/financialinfo
Neapolis University Ücretleri:
http://www.nup.ac.cy/tuition-fees/
Frederick University Ücretleri:
http://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Üniversite için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 aralığında yapılacak.
Buna göre kayıt işlemlerinin 4 Eylül'de bitmesinin ardından üniversiteler kalan boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. Bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM hazırladığı kılavuzu adayların erişimine açacak.
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPTIRMAK ZORUNLU MU?
Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kayıt için bir diğer seçenek olan yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
a )Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri