YÖK son dakika: YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadelerini kullandı. Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının 1 Ekim tarihinden sonra başlayacağı açıklanmıştı. YÖK tarafından yayımlanan yazının ardından üniversiteler kararlarını vermeye başladı. YÖK'ün bu yazısı sonrası 3 üniversite kararını açıklamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre bir üniversite daha, yeni yılda nasıl eğitime başlayacağını duyurdu. Peki 2020-2021 hangi üniversite ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılacak? Online, uzaktan eğitim...
YÖK'ÜN YAZISI
Yükskeöğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'ın imzası ile üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.
Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."
3 ÜNİVERSİTE KARAR VERDİ
YÖK 'ün bu yazısı sonrası 3 üniversite kararını açıklamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre bir üniversite daha , yeni yılda nasıl eğitime başlayacağını duyurdu.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan, öğrencilere gönderdiği maille 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde hazırlık eğitiminin çevrimiçi yapılacağını, lisans ve lisansüstünde ise derslerin sadece zorunlu hallerde yüz yüze yapılacağını duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan şunları söyledi:
"Salgının yayılma dinamikleri, üniversitemizin öğrenci yurtlarında ve sınıflarda bulaş riskinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemlere göre, derslerin yüz yüze yapılacak olması durumunda gerek yaklaşık 3600 öğrencilik yurt kapasitemizi, gerekse sınıf yoğunluklarımızı ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle, ülke çapında aksi yönde bir karar alınmadıkça, 2020-21 güz döneminde yüz yüze eğitimi sadece zorunlu hallerde yapacağız.
Alınan önlemler çerçevesinde üniversite senatomuz oybirliği ile güz 2020 eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfı eğitiminin tümüyle çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verdi. Bizi mutlu etmeyen ama mecbur kaldığımız bu kararın şimdilik sadece güz dönemiyle sınırlı olduğunun altını çizmek istiyorum."
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Uygulayacağımız Yüzyüze-Online Öğretim Modeli ile sınıfa gelen öğrencilerimizle birlikte evlerinde bulunan öğrencilerimiz, aynı sınıf ortamında derslere katılabilecek" dedi.
Öğrencilerin evlerinde bile aynı sınıf ortamındaymış gibi derslerini takip edebileceği yöntemi açıklayan Rektör Ayrancı, "Bildiğiniz gibi pandemi dönemi dinamik bir süreci gerektirdiğinden, 15 günden uzun süreli karar vermek oldukça zor. Çünkü gelişmeler size bağlı değil. Ancak biz yine de her zaman olduğu gibi kimsenin düşünmediğini düşünüp herkese uygun bir model geliştirdik. Çünkü öğrencilerimizin bir kısmı haklı olarak pandemi dolayısıyla uzaktan öğretim istiyor. Diğer bir kısmı ile yüz yüze öğretim istiyor. Biz tüm öğrencilerimizin isteklerinin nasıl karşılanabileceğini düşündük ve yine özgün bir çözüm yolu bulduk. Diğer yandan üniversite hayatının devam, kurum ve kurulların sürekliliği ihtiyacı bizi bu düşünceye götürdü. Uygulayacağımız Yüzyüze-Online Öğretim Modeli ile sınıfa gelen öğrencilerimizle birlikte evlerinde bulunan öğrencilerimiz, aynı sınıf ortamında derslere katılabilecek. Uzaktan öğretimi seçenler de öğretim üyesi ile canlı iletişim kurup soru sorabilecek" dedi.
"Ancak yüz yüze, uzaktan ve interaktif öğretimle birlikte karma bir eğitim modelimiz olacak"
Rektör Ayrancı, "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise derslerini YÖK'ün kararı uyarınca tamamen uzaktan öğretim yoluyla online olarak alacaklar. Eğitim-öğretim herkese eşit şartlarda ulaştırılması gereken bir hizmet. Sınıfta öğretim devam edecek; ancak yüz yüze, uzaktan ve interaktif öğretimle birlikte karma bir eğitim modelimiz olacak. Bu modelde öğretim elemanlarının rolü bir nebze de olsa değişime uğrayacak. Hocalarımız aynı zamanda moderatörlük ve danışmanlık da yapacak. Önümüzdeki dönemde, dijital teknolojilerin eğitime-öğretime entegrasyonunun daha da hızlanacağı, 'dijital yerli' niteliği taşıyan öğrencilerimizin uzaktan öğretim müfredatının ayrılmaz bir parçası olacağı da aşikardır. Biz, dördüncü nesil bir üniversite olarak çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden inşa ettiğimiz mükemmele yakın teknik altyapımız ve öğretim kadromuzla bütün senaryolara karşı tedbirimizi almış durumdayız. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin öğretiminin kesintiye uğramadan devam etmesi için arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şunu diyoruz artık; ÇAKÜ'de yeni fikirler bitmez. Düşünmeye, üretmeye, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BUGÜN AÇIKLANDI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 akademik yılına, uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulandığı karma eğitim yöntemi ile 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, "Karma eğitimin uygulanması ile ilgili bölüm/program/sınıf bazında farklılıklar olabilecektir. Covid-19 pandemisinin seyrine ve ilgili devlet kurumlarımızın kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik olabilir. Üniversite olarak her zaman olduğu gibi önceliğimiz öğrencilerimizin ve personelimizin sağlıklı olarak çalışmalarına devam edebilmeleridir" denildi.
Öte yandan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin 5 Ekim 2020 tarihinde eğitim öğretime başlayacağı açıklandı.
DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DE AÇIKLAMA GELMESİ BEKLENİYOR
Şimdilik 3 üniversite duyuru yayımladı. Diğer üniversitelerin de akademik takvimi ve yeni eğitimin nasıl olacağını açıklaması bekleniyor.