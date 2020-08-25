Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan şunları söyledi:

"Salgının yayılma dinamikleri, üniversitemizin öğrenci yurtlarında ve sınıflarda bulaş riskinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemlere göre, derslerin yüz yüze yapılacak olması durumunda gerek yaklaşık 3600 öğrencilik yurt kapasitemizi, gerekse sınıf yoğunluklarımızı ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle, ülke çapında aksi yönde bir karar alınmadıkça, 2020-21 güz döneminde yüz yüze eğitimi sadece zorunlu hallerde yapacağız.

Alınan önlemler çerçevesinde üniversite senatomuz oybirliği ile güz 2020 eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfı eğitiminin tümüyle çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verdi. Bizi mutlu etmeyen ama mecbur kaldığımız bu kararın şimdilik sadece güz dönemiyle sınırlı olduğunun altını çizmek istiyorum."