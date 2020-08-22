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    • Eğitim
    • 22.08.2020 14:01
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    • 22.08.2020 14:03
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    : Başkanı 'den flaş açıklama! ne zaman açıklanacak?

    haberine göre Başkanı , "2020- yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde nı açıklayacağız" dedi.

    ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması
    Başkanı Aygün, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" açıklaması yaptı.

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    Haberler Eğitim Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den flaş açıklama! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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