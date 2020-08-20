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    • Eğitim
    • 20.08.2020 16:38
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    • 20.08.2020 16:54
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    : 'tan na yönelik flaş açıklama

    haberi... : Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte.

    Bakan Selçuk açıkladı! Okulların açılması...
    , na ilişkin bir paylaşımında bulundu.

    Bakan Selçuk, "Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte" dedi.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
    Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki haftalarda yaptığı açıklamada, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' demişti.

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    Haberler Eğitim Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama
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