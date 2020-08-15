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    • Eğitim
    • 15.08.2020 11:11
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    • 15.08.2020 11:11
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    Son dakika: adaylarına 'den uyarı! O saatten sonra binalara girişe izin verilmeyecek

    Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca yarın uygulanacak ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

    ÖSYM'den uyarı geldi! Saat 10.00'dan sonra...

    'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek /1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

    Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

    Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

    Haberler Eğitim Son dakika: ALES adaylarına ÖSYM'den uyarı! O saatten sonra binalara girişe izin verilmeyecek
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