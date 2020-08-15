





ÖZEL OKULLARDA YAZ OKULU VE KURS FORMÜLÜ

Bütün açılış hazırlıklarını 17 Ağustos'a göre yapan özel okullar da Bakanlığın 21 Eylül açıklamasının ardından yüz yüze eğitim için yeni formül arayışında. Bazı özel okullar, bunun için 'yaz okulu' ya da 'kurs' formülü ile öğrencilerine eğitim verme hazırlığında. 17 Ağustos'tan itibaren bazı özel okullar velilere gönderdikleri yazıyla birinci, 8'inci ve 12'nci sınıflara yüz yüze eğitim kurs çalışması yapacaklarını belirtiyor ve bu sınıflardaki öğrencileri okula yüz yüze eğitime çağırıyor.



Bazı özel okullar da anaokuluna başlayacaklara yaz okulu, birinci sınıfa geçeceklere okulöncesi yaz okulu, 2'nci sınıfta okuyacaklara okuma-yazma oyunları, 8 ve 12'nci sınıfı okuyacaklara hazırlık yaz okulları açacaklarını duyurdu. 1 Haziran'dan itibaren devlet ve özel okullarda hafta sonu destekleme yetiştirme kurslarına Bakanlığın izin vermesinin ardından özel okullar da 8 ve 12'nci sınıflara yönelik eğitim için kurs açmaya başlamıştı. Özellikle sağlık çalışanları ve çalışan anne babalar için kreşlerin ve ana sınıflarının açık tutulması nedeniyle özel okulların ana sınıflarının da önü açılmış oldu. İlkokul bir ve ikinci sınıflar için de yaz okulu formülü işe yarayacak gibi.

