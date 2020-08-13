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    • Eğitim
    • 13.08.2020 15:56
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    • 13.08.2020 16:02
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    Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıkladı: Sınavlarda HES kodu istenecek

    Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda HES kodu şartı getirildiğini duyurdu. Aygün, "HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." dedi.

    Sınavlarda yeni dönem

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

    Aygün'ün açıklamaları:

    Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.

    Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek.

    HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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