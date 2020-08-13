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    • 13.08.2020 12:30
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    • 13.08.2020 12:37
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    Son dakika: uyardı: "İşe mizi takarak başlayalım"

    : Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, mizi takarak başlayalım.

    İşe maskemizi takarak başlayalım
    , "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" dedi.

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığI açıklamada, "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" ifadesini kullandı.

    Haberler Eğitim Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uyardı: "İşe maskemizi takarak başlayalım"
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