Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız