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    • Eğitim
    • 13.08.2020 Gazete
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    Medyada yeni dönem!

     Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği ' ve 'ı, Blu Kurucusu ve 'su Yalçındağ, Genel Müdürü , Yönetmen ve Öğretim Üyesi Dr. 'in katılımıyla Prof. Dr. 'un moderatörlüğünde yapıldı.

    Medyada yeni dönem!

    Ankara Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği 'Dijital Platformlar ve Yeni Medya Webinar'ı, Blu Kurucusu ve 'su Yalçındağ, Genel Müdürü , Yönetmen ve Öğretim Üyesi Dr. 'in katılımıyla Prof. Dr. 'un moderatörlüğünde yapıldı. Ferat Bilgin, dijitalleşen yeni dünyada değişmeyen tek şeyin içerik üretme olduğunu vurgulayarak, "Medya hızla değişiyor. Z kuşağı hızlı içerik tüketimi yapıyor. Yayın platformları ve içerik üreticilerinin çok uyumlu ve birbirlerini destekleyici şekilde çalışmaları lazım" dedi. "01 Adana" dizisiyle büyük başarı yakalayan yönetmen Kadri Beran Taşkın, webinar izleyicilerine, başarıya ulaşma konusunda da mutlaka risk almaları gerektiğini tavsiye etti. Dr. Serra Sezgin. "Yeni medya ile yeni iletişim ve ilişkilenme biçimleri, yeni öznel, toplumsal deneyimler, anlatılar, pratikler ve olanaklar ortaya çıkmaktadır" diye konuştu. Yalçındağ "Bu değişim 20 yıl önce internetin yaygınlaşmasıyla başladı. Yeni nesil televizyonlardan da bu alana kaymaya başladı. Dev şirketler bu alanda faaliyet göstermeye başladı" diye konuştu.

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