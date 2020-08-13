Medyada yeni dönem!

Ankara Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği 'Dijital Platformlar ve Yeni Medya Webinar'ı, Blu TV Kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, Yönetmen Kadri Beran Taşkın ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serra Sezgin'in katılımıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok'un moderatörlüğünde yapıldı. Ferat Bilgin, dijitalleşen yeni dünyada değişmeyen tek şeyin içerik üretme olduğunu vurgulayarak, "Medya hızla değişiyor. Z kuşağı hızlı içerik tüketimi yapıyor. Yayın platformları ve içerik üreticilerinin çok uyumlu ve birbirlerini destekleyici şekilde çalışmaları lazım" dedi. "01 Adana" dizisiyle büyük başarı yakalayan yönetmen Kadri Beran Taşkın, webinar izleyicilerine, başarıya ulaşma konusunda da mutlaka risk almaları gerektiğini tavsiye etti. Dr. Serra Sezgin. "Yeni medya ile yeni iletişim ve ilişkilenme biçimleri, yeni öznel, toplumsal deneyimler, anlatılar, pratikler ve olanaklar ortaya çıkmaktadır" diye konuştu. Yalçındağ "Bu değişim 20 yıl önce internetin yaygınlaşmasıyla başladı. Yeni nesil televizyonlardan da bu alana kaymaya başladı. Dev şirketler bu alanda faaliyet göstermeye başladı" diye konuştu.