Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 10 yıl önce çıktığı eğitim yolculuğunda daha güçlü bir yapıyla gelecek on yıllara ilerliyor. Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İslâmi İlimler, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitime hizmet veren üniversite, 18 lisans, 6 ön lisans ve 35 lisansüstü programı ile bilimin gelişmesine katkıda bulunuyor. Topkapı Yerleşkesi, Arapça Hazırlık Programı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nü bünyesinde barındırıyor. Haliç'te Hukuk, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik Fakülteleri, Meslek Yüksek Okulu bulunuyor. Üniversitenin Üsküdar, Kandilli ve Çamlıca'daki yerleşkelerinde ise diğer fakülteler bulunuyor. Üniversite, 6 bin 760 öğrenci, 334 akademisyen, 230 idari çalışanla eğitimin dünyasında söz sahibi olarak devam ediyor. Üniversite, 65 ülkeden 803 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Okulda tam burs, %50 ve %25 burs imkânı var. Öğrencilerin %95'i burslu olarak eğitim alıyor.