Atatürk Üniversitesi anadolunun zirvesinde

1957 yılında temeli atılan ve bu yıl kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesi, güçlü kadrosu ve teknik altyapısıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Uluslararası standartlardaki eğitim programı ve güçlü akademik kadrosuyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara imza atan Atatürk Üniversitesi "Hayatın hizmetinde hep ileriye" misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. 7 Haziran 1957'de kurulup Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK Sistemini temel alıp "Yeni Nesil Üniversite Projesi" olarak somut hale gelen Atatürk Üniversitesi günümüzde 23 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 41 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile toplam 86 akademik birime sahip. Atatürk Üniversitesinin örgün, açıköğretim ve uluslararası olmak üzere toplam 450 Bin öğrencisi bulunuyor. Ayrıca üniversite bünyesinde 134 ön lisans, 142 lisans, 219 yüksek lisans, 180 doktora, 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 677 program yer alıyor. Atatürk Üniversite hakkında detaylı bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânları ile ilklerin üniversitesi olmayı başardıklarını belirterek doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarında, teorik ve pratik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin de altını çizdi. Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonu, dünyaya bakışı ve uluslararası niteliğini sayesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığına değinen Rektör Çomaklı, bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran ve dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlayan bir eğitim yuvası olduklarını söyledi.
MEZUNLAR BİR ADIM ÖNDE
Sektörel eğitim programı ile üniversite ve iş yaşamını entegre ederek mezunlarının çalışma hayatına bir adım önde başlamasına öncülük ettiklerini dile getiren Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi öğrencilerine; sosyal, akademik ve kültürel anlam¬da kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor. Tüm dünyada geçerli eğitim modeliyle bilimi teknolojiyle buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşüm ile rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olan Atatürk Üniversitesinin, 6.5 milyon m2'lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alana sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kampüste gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezlerinin, banka şubelerinin, kafeteryaların, oyun alanlarının, sinema salonlarının, spor merkezlerinin, yürüyüş alanlarının ve kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolunun yer aldığını belirtti.
GÜVENLİK
Kampüste iç ve toplam 500 güvenlik kamerası bulunuyor. 369 personel ise her türlü olumsuzluklara karşı koruyarak güvenli ve huzurlu bir yaşam olanağı sunuyor.
BESLENME
Diyetisyenlerin denetiminde, öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besini ihtiva eden yemeklerin hazırlandığı ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunulan yemekhaneler mevcut.
BARINMA
Erzurum'a ulaşım kolaylıklarının yanısıra KYK'ya ait 25 bin kişi kapasatile 20 yurt ve 200 civarında özel yurt ve apart tesisler barınma ihtiyacını karşılıyor.
BURSLAR
Başarılı öğrenciler ile ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrencilere üniversite bünyesinde bulunan Kalkınma Vakfı aracılığıyla burslar veriyor.
SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Yerleşkede 10 spor salonu, 3000 seyirci kapasiteli stadyum, 2 yüzme havuzu, 2 spor kompleksi mevcut. Ayrıca okuma salonu ve robotik kodlama alanlarınınyer aldığı öğrenci merkezi bulunuyor.