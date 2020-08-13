Atatürk Üniversitesi anadolunun zirvesinde

Sektörel eğitim programı ile üniversite ve iş yaşamını entegre ederek mezunlarının çalışma hayatına bir adım önde başlamasına öncülük ettiklerini dile getiren Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi öğrencilerine; sosyal, akademik ve kültürel anlam¬da kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor. Tüm dünyada geçerli eğitim modeliyle bilimi teknolojiyle buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşüm ile rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olan Atatürk Üniversitesinin, 6.5 milyon m2'lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alana sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kampüste gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezlerinin, banka şubelerinin, kafeteryaların, oyun alanlarının, sinema salonlarının, spor merkezlerinin, yürüyüş alanlarının ve kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolunun yer aldığını belirtti.

GÜVENLİK

Kampüste iç ve toplam 500 güvenlik kamerası bulunuyor. 369 personel ise her türlü olumsuzluklara karşı koruyarak güvenli ve huzurlu bir yaşam olanağı sunuyor.

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