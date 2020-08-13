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    • Eğitim
    • 13.08.2020 Gazete
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     Bilim Üniversitesi'den atılımı!

    Dünyada , şu anda 1980’deki bilgisayar teknolojilerinin durumuna benziyor. Uygulama, birkaç yıl içinde çok değerli olacak.

    Blockchain atılımı!

    Ankara Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği Türk A.Ş. Genel Müdürü , A.Ş. Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. 'ın katıldığı " Teknolojileri ve Kriptopara Webinar", Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok'un moderatörlüğünde yapıldı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen webinar'da Serkan Oral, elektronik para, dijital para ve konusunda açıklamalarda bulundu. Oral, paranın genel olarak kabul görüşünün, onu temsil eden bir gücün olmasının ve elektronik paranın bu süreçteki pozisyonundan kaynaklandığını vurguladı.

    1980'LER GİBİ

    Digilira Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker, "Blockchain uygulamalarının güncel durumu 1980'deki bilgisayar teknolojilerinin durumuna benziyor. Gelecek yıllarda ne kadar değerli bir teknoloji olacağını birlikte göreceğiz" dedi. Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mert Özarar, kripto paranın tarihi gelişimini, 1992 yılından günümüze kadar değişimini özetledi. Özarar, Kriptoparanın bu koşullardaki hızlı işleyişi ve yeni para enstrümanı olarak da nasıl hayatımızı etkileyebileceğini örneklerle anlattı.

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