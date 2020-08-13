Ankara Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Oral, Digilira Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Özarar'ın katıldığı "Blockchain Teknolojileri ve Kriptopara Webinar", Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok'un moderatörlüğünde yapıldı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen webinar'da Serkan Oral, elektronik para, dijital para ve bitcoin konusunda açıklamalarda bulundu. Oral, paranın genel olarak kabul görüşünün, onu temsil eden bir gücün olmasının ve elektronik paranın bu süreçteki pozisyonundan kaynaklandığını vurguladı.

1980'LER GİBİ

Digilira Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker, "Blockchain uygulamalarının güncel durumu 1980'deki bilgisayar teknolojilerinin durumuna benziyor. Gelecek yıllarda ne kadar değerli bir teknoloji olacağını birlikte göreceğiz" dedi. Ankara Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mert Özarar, kripto paranın tarihi gelişimini, 1992 yılından günümüze kadar değişimini özetledi. Özarar, Kriptoparanın bu koşullardaki hızlı işleyişi ve yeni para enstrümanı olarak da nasıl hayatımızı etkileyebileceğini örneklerle anlattı.