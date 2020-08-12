Okullar tatil mi son dakika MEB açıklaması milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Corona virüsü vakalarının ülkemizde de görülmesi ardından okullara ara tatile ek olarak 1 hafta daha ara verilmişti. Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından merakla beklenen soru cevabını bulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." Şeklinde konuştu.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bildirgeye çevrildi. Kabul edilirse okullar 31 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açılacak ve 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Okulların açılışının erteleneceği iddialarının gündeme düşmesi sonrası MEB bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PLANLAMASI NASILDI?
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE MASKE UYARISI
"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"