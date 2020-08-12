MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama yer değiştirme MEBBİS tayin sonucu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada öğretmenlerin 2020 yılı iller arası yer değiştirme sonuçlarına yer verildi. İl dışı öğretmen atama sonuçları için heyecan sürüyor. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati heyecanla bekliyordu Bilindiği üzere 2020 yılında öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında alındı ve MEB'in takvimine göre, atamaların 11 Ağustos'ta yapılacağı açıklanmıştı.
İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi.
SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?
Sonuçlara göre ataması yapılan öğretmenler 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi,diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.