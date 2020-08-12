MEB son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul ve Ankara'daki öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bununla beraber artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı illerde okulların açılmaması da gündeme geldi. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bildirgeye çevrildi. Kabul edilirse okullar 31 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açılacak ve 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPACAK
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapacak.
OKULLAR AÇILACAK MI?
Ankara'da özel okullarda 15-17 Ağustos, devlet okullarında ise 31 Ağustos tarihinin okulların açılış tarihi olarak gösterildiği ancak okulların her ilde farklı tarihlerde eğitime başlamasının gündeme gelebileceği ifade edildi. Özel okullar 15-17 Ağustos tarihlerinde telafi eğitimine başlaması gündeme gelirken önümüzdeki Salı gününde Ankara'da MEB'de bir toplantı yapılacağı ve özel okulların son durumunun ele alınacağı kaydedildi.
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bildirgeye çevrildi. Kabul edilirse okullar 31 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açılacak ve 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİHAİ AŞAMADA
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Bu arada kararın Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi. Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE MASKE UYARISI
"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
OKULLARDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ
Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.
Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.
Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.
Eylül ve Ekim'de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.
BAKAN KOCA'DAN OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okulların 31 Ağustos'ta açılacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili ''Okulların açılması konusunda günlük vaka sayıları göz önüne alınarak yapılan yorumlar sübjektif. MEB olarak sürekli Sağlık Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Her ilde her ilçede bizim milli eğitim müdürlüklerimiz ve sağlık müdürlüklerinin ilgili temsilcileri belirli kurullar oluşturdular ve bu kurullar vasıtasıyla sürekli iletişim halindeler. Hangi ilde ne olursa ne yapılır, tümüyle o günkü koşullara bağlı. Eğer şehir bazlı uygulama konusunda sağlık açısından bir tavsiye ortaya çıkarsa, bir öneri gelişirse, Cumhurbaşkanımızın yapacağı toplantıda bu konuda belirli bir çerçeve oluşursa biz onun gereğini yaparız. Biz böyle bir durum söz konusu olursa buna hazır mıyız, bizim derdimiz bu, bizim görevimiz bu. Şehirlerimizde şehir bazlı bir çalışma yapmak icap ederse hemen bayram sonrası bütün şehirlerimizin milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yapacağız ve bu toplantıda il il, ilçe ilçe nerede durumumuz nedir, nerede eksiğimiz var, bunların hepsini gözden geçiriyoruz aylardır, yine devam edeceğiz ve okulların açıldığı haftaya en yüksek hazırlıkla başlamak istiyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;
Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.
'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'
Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.
BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Süreç çok dinamik. Tatil yerlerinden gelen fotoğraflar beni hayli üzdü ve endişelendirdi. Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelenlerin de bulaştırmasıyla artarsa eğer, okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Virüs bulaştırma katsayısı yani R değeri uzun bir süre 1'in altındaydı. Son artışlar ile R değeri şimdi yeniden 1'in üzerine çıktı. Bu da yayılımın artışını gösteriyor. Şu an ikinci pik söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Dramatik bir artış olursa her türlü kararı beklemek gerekiyor."