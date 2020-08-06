Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenci ve velileri bu kapsamda arama motorları üzerinden "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi MEB tarafından açıklandı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.